Plusieurs nidifications de cigognes en Wallonie !

Les cigognes sont de retour dans nos régions ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... "La bonne nouvelle c'est qu'on a plusieurs nidifications de cigognes chez nous, en Wallonie" se réjouit Virginie Hess de Natagora. "C'est une grande première ! On a observé 6 nids donc 6 couples de cigognes qui se sont installés pour la saison de reproduction chez nous !" Deux couples du côté des étangs de Virelles. Un à Couvin en plein centre ville, sur une cheminée ! D'autres à Soumagne ou encore à Sprimont. "Il semblerait que les actions de protection et de redéploiement des milieux favorables portent leurs fruits. En fait on a veillé de plus en plus à protéger les zones humides, les étangs, les marais. La cigogne adore ces milieux là. En zone agricole aussi, il y a des progrès qui se font, on est de plus en plus dans une variété de milieux, même dans les cultures avec toutes les mesures agri-environnementales notamment. Tout cela favorise la biodiversité, une diversité d'espèces, dont certaines constituent le menu des cigognes et des cigogneaux. " Vous pouvez bien entendu observer, mais surtout ne pas déranger !