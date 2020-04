Plusieurs milliers de "mini guides des brocantes" disponibles !

Des mini guides de la brocante ... en veux tu en voilà ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Comme chaque année au début du printemps, André Boset publie son "Mini Guide des Brocantes en Province de Namur" Ce guide qui reprend plus de 400 brocantes et qui s'est élargi pour sa 10eme édition à la Province de Luxembourg est paru quelques jours avant le confinement et la plupart des manifestations, vide greniers, brocantes ... ont été annulée. André Boset se retrouve donc chez lui avec ses milliers d' exemplaires ! Un gros problèmes pour ce passionné "ils sont là sur une palette. C'est dommage. Mon réseau de distribution ce sont les syndicats d'initiative et les offices du tourisme et tout un tas de librairies, qui sont au ralenti et de toutes façons il n'y a pas de demandes puisqu'il n'y a pas de brocantes". Les brocantes reprendront certainement. Si vous souhaitez ce mini guide (gratuit) il vous faudra donc patientez que le confinement soit levé ! Terry Lemmens a pris contact avec André Boset Et pour plus d'info c'est notamment possible via facebook "le mini guide des brocantes"