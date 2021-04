Plus de 7 millions de vues ... pour ses conseils en électroménagers !

Thomas Di Felice, 38 ans, de Sambreville est gérant indépendant à Tamines. Un magasin d'électroménagers et de cuisine. Il produit aussi des vidéos durant de 1 minute à 1 heure et publiées chaque samedi matin. Ilpartage ses trucs et astuces pour mieux utiliser son électroménager ou donne des conseils pour choisir l’appareil le plus adapté aux besoins du consommateur. Plus de23 000 personnes sont abonnées à sa chaîne. "On trouvait que c'était mal expliqué! L'idée de base elle vient où j'ai eu un souci avec ma centrale vapeur (...) subitement on a des coulées brunes et on lit dans le mode d'emploi, en vraiment tout petit petit, qu'il ne fallait pas mettre de l'eau adoucie dans son centrale vapeur. On avait mis comme chez pas mal de gens un adoucisseur d'eau et c'est un problème qui arrive très souvent chez les gens où ils ont mis un adouciseur d'eau et puis tout d'un coup ils ont la centrale qui se met à couleur brune. On a lu le mode d'emploi en tout petit. C'est le genre de truc qui m'énerve assez bien parceque je trouve que tout le monde devrait être au courant pour éviter les problèmes. Et donc on a commencé à réfléchir à des vidéos "

Ecoutez Thomas, invité de Vivre Ici ce jeudi . Et vous pouvez retrouver ses vidéos via You Tube.