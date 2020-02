Les fleurs, plus utiles qu'on ne le croit... - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Lutter contre les ravageurs ! Plantez des tagètes près de vos tomates ! - © Mike Mackinven - Getty Images Et si cette année vous optiez pour la plantation de fleurs au jardin d'agrément mais également au jardin potager. Savez que la présence de certaines plantes ornementales est bénéfique à certains légumes ! Vous pourrez ainsi associer l'Oeillet d'Inde (tagète) à vos pommes de terre ou encore à vos choux. Leur présence éloignera les insectes nuisible. Ou encore la jolie capucine qui a pour atout d'attirer les ... pucerons. Ceux ci éviteront donc les plantes compagnes tels les radis ou courgettes. Starflowers with raindrops - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Et la bourrache dont les fleurs sont comestible est une très belle plante qui attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit les doryphores et éloigne les vers des tomates ! Que des atouts !