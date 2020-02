Plantez des poiriers dans votre jardin ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Originaire des régions tempérées, les poiriers domestiques sont très variables depuis longtemps et il existe à l'heure actuelle de nombreux cultivars. Le poirier peut atteindre dix à quinze mètres de haut. C'est un bel arbre qui peut vivre jusqu'à 200 ans. Généralement, les poiriers cultivés sont greffés sur des cognassier pour obtenir des arbres plus petits et ainsi faciliter la récolte de leurs délicieux fruits. Vous avez encore quelques jours pour planter votre poirier ! Préparez bien votre sol. Un trou suffisamment profond et pensez à laisser une petite cuvette, le poirier n'aimant pas la sécheresse. Attention, il n'aime pas les terres calcaires ! Facile d'entretien, résistant facilement aux gelées avec une floraison tardive ce qui est un plus en cas de gel printanier. Pensez aussi à planter deux variétés afin de faciliter la pollinisation.