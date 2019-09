Les bonnes raisons de planter une haie ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Planter des haies, c’est positif. Cela contribue à embellir les paysages et renforce le maillage écologique ​​​​​​​ D'ici quelques semaines, arbres et arbustes, après nous avoir offert leurs plus belles couleurs d'automnes, se mettront en repos hivernal. C'est la bonne période (hors gel) pour la plantation de haies ! Et c'est important. Une condition : choisir les bonnes essences et prendre des espèces indigènes. Exit les thuyas, les lauriers cerises et autres exotiques qui envahissent et stérilisent l'espace public ! La haie vivante est toujours locale. Un haie indigène est une véritable autoroute pour la biodiversité ! Planter une haies aux espèces diversifiées qui vous offriront des floraisons printanières et estivales, qui nourriront les oiseaux l'automne venu ! Aubépine, pruneliers, églantiers, néflier, cornouiller, noisetiers, fusain, viorne.... A vos bêches ! Le gouvernement wallon tient sa promesse, planter plusieurs milliers de kms de haies ! Ecoutez Virginie Hess