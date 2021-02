PlantC, accélérons la transition rurale - Reboisons !

PlantC est la première interface entre les entreprises et les citoyens désireux de contribuer à la transition des campagnes en finançant des infrastructures durables, locales et productives : taillis, haies, aménagements agroforestiers, miscanthus, vergers, etc.

Ce n’est pas tout, PlantC s’est associée avec la Société ROyale Forestière de Belgique afin de soutenir le reboisement de la forêt.

Lucas Gossiaux est l'un des fondateurs de PlantC "Le projet, il est d'abord parti d'un constat : il y avait une volonté au sein du monde rural de mettre en oeuvre des plantations, des projets de haies, des projets agro-forestiers , etc que d'une part, le temps, les moyens et l'expertise pouvaient manquer mais que d'autre part on avait des entreprises et des citoyens qui contribuaient déjà à des projets de plantations, le plus souvent dans l'hémisphère sud ce qui est en soit très louable, mais il y avait aussi une volonté d'agir plus localement pour ajouter du concret et du visible dans tout cela et donc PlantC est né de ce constat".

PlantC, interface qui va permettre aux entreprises et aux citoyens de soutenir des projets de plantations en milieu agricole et en milieu forestier

Ces fabuleux projet projets pour la forêt et l’agriculture durable, vous pouvez les retrouvez via ce CATALOGUE et ainsi apporter votre soutien

Au travers de ce catalogue de projets, vous retrouverez :

Des projets agricoles : il s’agit de plantations de haies, vergers, miscanthus favorables pour générer de l’énergie renouvelable, du bien-être animal, de la protection des cultures (haies refuges pour la biodiversité en champs agricole, parcours de volaille, etc).

Des projets forestiers : grâce au partenariat avec la Société Royale Forestière de Belgique, PlantC ouvre la totalité de la ruralité en proposant des projets de reboisement de parcelles forestières détruites par les aléas climatiques et les ravageurs.

Toutes les infos via le site https://www.plantc.be/