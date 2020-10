Pistolet original - histoires belges à cuisiner - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Valérie Lepla a la passion de la gastronomie, de la cuisine et des bonnes choses chevillées aux papilles depuis l’enfance. Quand elle n’est pas aux fourneaux, elle sillonne la Belgique et l’Europe à la découverte de bonnes tables et de saveurs gourmandes. Elle publie aux Editions Renaissance du Livre "Pistolet Original - histoires belges à cuisiner" Le pistolet, ce petit pain rond et doré dont les Belges raffolent, dévoile ici toutes ses facettes gustatives, pour chaque envie, chaque repas, chaud ou froid... Retrouvez dans ce livre les pistolets Classiques, Originaux et Créations, réalisés avec des produits frais et locaux, accompagnés de nombreuses astuces et anecdotes. Que ce soit l’incontournable pistolet Américain Cressonnette, celui aux Anguilles fumées au céleri vert et pommes vertes, ou encore le Club à la mayonnaise truffée, tous sont au menu. Plusieurs grands Chefs se sont également amusés à décliner le petit pain dans une version qui leur est personnelle, et dont ils partagent ici les recettes inédites. Enfin, laissez-vous aussi séduire par quelques spécialités de la gastronomie belge, tels les Carbonnades au Spéculoos, le Lapin à la Gueuze ou encore le Vol au Vent, pour une cuisine familiale, simple et généreuse. "J'ai toujours travaillé, quand j'étais jeune, dans l'Horeca et j'ai toujours adoré et puis j'ai les souvenirs de ma grand-mère, j'adorais cuisiner avec elle. Et puis le temps a passé, les rencontres se sont faites (...) j'avais envie de penser à un concept de restauration qui soit lié à mes racines, à mes recettes et aux produits belges, parce que je trouve qu'il manquait quand même certaines choses dans le cadre d'une petite gastronomie généreuse, authentique. On a vu passer les pitas, les pizzas, les sushis, .. mais que reste-t-il de notre petite gastronomie belge ?" nous confie Valérie, invitée de Vivre Ici ce mercredi. Ecoutez là