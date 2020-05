Photographiez les 40 merveilles naturelles ou patrimoniales de la Wallonie. - Vivre ici Namur,... Le Parlement de Wallonie lance un appel à projets relatif à une exposition photographique dont le vernissage coïncidera avec la rentrée parlementaire, à savoir le 2 septembre Le 15 octobre prochain le Parlement de Wallonie célèbrera son 4àeme anniversaire . A cette occasion, le Bureau du Parlement organisera une exposition photographique mettant en valeur les 40 merveilles naturelles ou patrimoniales de la Wallonie. Un grand concours photo est lancé et vise les étudiants inscrits dans une formation en photographie au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Communauté germanophone. Il s'agit d'une belle opportunité pour les candidats de valoriser leur apprentissage et leur créativité au sein de l'assemblée législative de la Wallonie. "C'est l'occasion pour les étudiants qu'ils montrent lors de cette exposition, leur apprentisage. L'appel à projet porte sur deux thématiques, le patrimoine et la nature, deux orientations que l'on propose aux candidats de couvrir dans leur projet" nous précise Benjamin Hurard responsable des Relations extérieures au Parlement. Prix Un concours sera organisé pendant la durée de l’exposition permettant à l’ensemble des personnes fréquentant le Parlement de Wallonie d’identifier leurs trois œuvres préférées. Au terme de ce concours, le/la candidat(e) ayant récolté le plus de votes pour son projet photographique recevra un bon d’achat de 500 euros dans un magasin vendant du matériel photographique. Le/la deuxième et le/la troisième candidat(e) ayant récolté le plus de votes recevront un bon d’une valeur de 250 euros dans un magasin vendant du matériel photographique. Documents utiles En pratique Les candidat(e)s souhaitant prendre part à cet appel à projets sont invités à soumettre leur(s) projet(s) à l’adresse expo-photo@parlement-wallonie.be e La date limite pour l’envoi des projets est le 1er juin 2020 (23h59). Dans le mois qui suit, le Bureau du Parlement de Wallonie examinera l’ensemble des propositions photographiques et statuera sur les 40 clichés retenus pour l’exposition. Les membres du Bureau seront particulièrement attentifs à l’originalité et à la qualité du projet photographique. Critères Le/la candidat(e) doit suivre une formation en photographie recommandée par le Service d'information sur les études et les professions (SIEP) dont la liste est jointe à l’appel à projets. Le projet photographique devra être envoyé dans un format électronique d’une taille d’au moins 8 mégapixels et d’une résolution d’au moins 300 DPI afin de pouvoir être imprimé et exposé dans un format de grande taille. Un service de transfert de fichier (de type "WeTransfer") devra être utilisé pour faciliter la transmission. Un projet par candidat(e) pourra être consacré à l’espace naturel wallon et un autre projet pourra être consacré au patrimoine wallon. Le projet photographique devra être le fruit d’un travail personnel du/de la candidat(e). Toute personne reconnaissable sur la ou les photo(s) devra avoir donné au préalable son accord par écrit. Les retouches au moyen de logiciels de publication assistée par ordinateur sont autorisées, pour autant qu’elles n’incluent aucune image dont le/la candidat(e) n’est pas l’auteur. Les projets ne répondant pas à l’un ou plusieurs de ces critères ne seront pas pris en compte. Le/la candidat(e) sera informé(e) de l’acceptation de son projet le 3 juin 2020. Tout recours devra être adressé à l’adresse expo-photo@parlement-wallonie.be pour le 5 juin 2020 et sera examiné par le Bureau du Parlement.