Photographe de presse : pour Jean-Pol Sedran, c'est... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... La Galerie du Beffroi à Namur accueille jusqu'au 23 février une exposition des photographes de presse namurois et/ou travaillant en région namuroise ! Ils sont onze, 11 photographes de presse à livrer leurs regards sur l'année 2019. Ils invitent le public à revoir et revivre en images les événements et les personnalités qui ont marqué 2019. Et ce en divers domaines. Parmi eux le Dinantais Jean Pol Sedran qui nous livre notamment un incroyable cliché d'un rapace en plein vol ! Il était dans votre émission Vivre Ici ce mardi. Il nous partage sa passion... et pour info, la Galerie du Beffroi se situe rue du ... Beffroi.. accessible gratuitement jusqu'au 23 février de 11 h à 18 h.