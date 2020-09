Pensez à abriter les hérissons durant la saison hivernale ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Notre séquence nature en collaboration avec Virginie Hess, notre "raconteuse de nature"... Une espèce qui ne se porte pas très bien Les hérissons ne se portent pas très bien et c'est pire encore avec cette nouvelle bactérie qui décime les populations "C'est vraiment la catastrophe pour ces petites bêtes là qui sont soumises à bon nombre de pressions, le trafic routier étant la principale" nous précise Virginie. "On connait l'impact des pesticides aussi, les insectes qui se font rares, les haies qui disparaissent, tout cela ce sont des causes indirectes du déclain de notre hérisson qui maintenant, en plus, doit faire face à une bactérie". Il y a de quoi s'inquiéter ! Et une première chose à faire, c'est de donner un abri aux hérissons. "Mine de rien, l'automne arrive. Le jardin va bientôt se plonger dans un long sommeil, tout comme certains mammifères et c'est le cas de notre hérisson qui, dès la fin octobre, mi novembre, va rejoindre son abri d'hiver" Si l'on veut installer un abri pour le hérisson, c'est bien de s'y prendre un peu avance. Il a comme ça l'opportunité de repérer le terrain. Voici quelques pistes que nous propose Virginie "La première chose, c'est de choisir l'endroit, si possible à l'abri du vent et si possible aussi pas plein sud. L'idéal est de l'installer sous une haie, ou devant une haie. Vous disposez, 3 , 4 grosses pierres et vous en faites un carré au sol. A l'intérieur vous mettez plein de feuilles, ou de la paille. Vous faites aussi un petit toit, soit avec des branches ou une planche en bois (...) et vous recouvrez le tout avec un tas de feuilles, histoire que cela fasse un peu naturel" Ecoutez Virginie Hess