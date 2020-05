Pêche autorisée, à certaines conditions !

La pêche à nouveau possible ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 07/05/2020 La pratique de la pêche est à nouveau autorisée depuis ce lundi.. "C'est un loisir qui tient à coeur à 60 000 pêcheurs en Wallonie. Au départ il y avait une incompréhension quant à l'interdiction. Beaucoup de sociétés de pêcheurs avaient réalisé des rempoissonnements dans les dernières semaines avant l'ouverture. Incompréhension surtout du fait que la pêche c'est un loisir solitaire et quand on voit des gens qui font du vélo parfois sur des grandes distances ou qui font des courses à pied l'un à l'autre question, on se pose des questions" nous précise Kevin Gnogna, l’un des responsables de la fédération Semois et Chiers. "Les distances entre chaque pêcheur sont limitées à 5 mètres minimum et ce n'est pas un problème. Ici on est sur l'ouverture de la pêche à la truite donc c'est une peche itinérante où les gens se déplacent beaucoup (...) les pêcheurs n'ont pas d’intérêt à se retrouver sur les mêmes lieux de pêche. Ils étaient prêt à faire des concessions pour pouvoir pratiquer leur loisirs ". Pour pouvoir pratiquer votre loisir, il vous faut être en possession d'un permis octroyé par la Région Wallonne pour tout ce qui est du domaine public. Il faut aussi une carte de pêche . Il n'y pas de limitation de kilomètrage, mais il faut par contre rentrer partir et rentré chaque jour de son domicile. Ecoutez Kevin Grogna contacté par Terry Lemmens