Patrimoine et nature ! La thématique des Journées du Patrimoine 2020 !

Ces 12 et 13 septembre se dérouleront les traditionnelles journées du patrimoine

La thématique de cette édition 2020 "Parcs, jardins, espaces verts et naturels". Ces journées du Patrmoine sont l'occasion de découvrir des lieux parfois insolites qui font la richesse du patrimoine culturel de la Wallonie. Des dizaines d'activités ont été spécialement concoctées pour les enfants .

En province de Namur, 53 activités vous attendent : visite d'un site archéologique, circuit découverte d'arbres remarquables, promenade au coeur des espaces verts d'un centre-ville; circuit nature et patrimoine , etc etc...

Programme complet ICI

En province de Luxembourg ce sont 28 activités qui vous sont proposées avec notamment une une visite du Domaine du Vieux Chateau de Villers-devant-Orval. Domaine richement arboré et rénové récemment. L'incontournable Mardasson à Bastogne, l'Allée classée aux 36 tilleux de Chantemelle, etc etc..

Programme complet ICI

De Braine-L'alleud avec la visite libre du parc et visite du Château de Bois-Seigneur-Isaac au Parc Mandela de Wavre, ce sont 25 activités qui sont proposées en Brabant wallon

Programme complet ICI

Attention : RESERVATION OBLIGATOIRE pour toutes les activités ! Et ce avant le 10 septembre via le site https://www.journeesdupatrimoine.be/