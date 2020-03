Pas de Vieille Boucle Lustinoise cette année - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Suite aux mesures destinées à contenir la dispersion et la multiplication du coronavirus, la 7eme édition de la Vieille Boucle lustinoise est annulée. Une édition qui devait se tenir le 3 mai prochain. Pour rappel, il s'agit d'une course de vélos vintage pour petits et grands dont les bénéfices sont reversés à des associations et qui attirent depuis 7 ans un public de plus en plus nombreux . Elle n'aura donc pas lieu cette année. Les organisateurs reprendront contact avec toutes les personnes qui s'étaient déjà inscrites ainsi qu'avec les sponsors et proposeront de faire don de leur inscriptions aux deux associations bénéficiaires (Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur)) ou de pouvoir récupérer leur argent. Ecoutez Lionel Chassigneux, organisateurs contacté par Terry Lemmens