Partir loin.... tout près ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 14/01/2021 L’Ardenne est une destination rêvée pour tous ceux qui souhaitent s’évader quelques jours ou plus longtemps…tout à côté. Finis les longs périples à la recherche d’exotisme et les city-trips en avion. On multiplie les expériences dépaysantes, en pensant local. Ce petit coin de paradis offre des possibilités innombrables et diversifiées en matière de tourisme. Le tout à moins de 300 km de chez soi. L’occasion idéale pour se simplifier la vie et vivre des congés “no stress“, en prenant le temps de (re)découvrir les richesses de cette région que l’on connaît tous, sans finalement la connaître vraiment. Ecoutez Evelyne TISSOT et pour toutes infos https://partirlointoutpres.visitardenne.com/