Participez aux actions organisées autour du "Zéro pesticide"

Participez au Printemps sans Pesticides - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/04/2021 Depuis plus de 10 ans, des hommes et des femmes se mobilisent durant le printemps pour débattre d’un avenir sans pesticides. Partout en Wallonie, du 20 mars au 20 juin, des centaines d’actions sont organisées autour du Zéro Pesticide. Le tout coordonné en Wallonie par l'asbl ADALIA et en région bruxelloise par Natagora. Toutes les activités via le SITE ADALIA Angélique de Waha, responsable communication chez Adalia "Depuis 2009 les pesticides sont interdits dans l'espace public. On accompagne les communes à faire la transition vers des modes plus respectueux de l'environnement " Des associations, des écoles, des particuliers, des magasins, .. peuvent inscrire une ou des actions dans le cadre de cette opération et ce via le site internet. Ils rendront ainsi publique leur souhait et partager ainsi avec le citoyen leur initiative. Détails en compagnie d'Angélique