Participez au projet "Yaka Rêver" mis en place par la Maison de l'Ecologie

"C’est une association sans but lucratif créée par une bande de jeunes il y a 40 ans. Elle vise à sensibiliser le public namurois et alentours autour de 3 pilliers de l’écologie : personnelle, environnementale et sociale. L’écologie personnelle c’est tout ce qui consiste à aider au développement personnel par la méditation, le yoga, des ateliers d’écriture.. on a pas mal d’activités proposées en nos murs. On a des conférences, des ateliers zéro déchet, une ludothèque… " précise Emilie Fauré contactée par Terry Lemmens.

Yaka Rêver !

Un citoyen namurois a contacté la Maison de l’Ecologie avec un sujet original : "Comme on est une association un peu reconnue dans le Namurois, on se fait solliciter par moment pour des initiatives et celle-ci on s’est dit qu’on avait envie de la relever et de la communiquer. On a été solliciter pour aider ce citoyen à récolter des données sur la campagne. Il s’est inspiré d’un événement à Verviers "Yaka Rêver" donc on l’appeler "Yaka Rêver Namur" où on demande aux citoyens comment ils vivent ce confinement – déconfinement. Pour prendre un peu le pouls de la population. Qu’est ce que cette période de deux mois a générér dans les esprits, comme envie, comme rage. On va voir ce qui va en sortir".

Ca va devenir quoi ?

"Là on a édité un petit questionnaire où les gens peuvent répondre tout à fait naturellement et puis on va déjà voir ce qui en ressort, s’il ya des choses communes qui ressortent alors là on les synthétise, on va faire remonter cela auprès des pouvoirs politiques si elles sont multiples".

Vous pouvez encore participer, sans nécessairement passer par le questionnaire en contactant la Maison de l’Ecologie via l’adresse contact@maisonecologie.be

Vous avez jusqu’au 20 mai..



Détails en compagnie d’Emilie Faure