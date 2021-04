Participez au concours "Visit Marche"

Virginie Toche nous dit tout sur ce concours "Visit Marche" - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Marche-en-Famenne ville de caractère qui conjugue esprit artistique, charme et bonne humeur. On visite Marche pour se détendre quelques jours ou partir à l’aventure. En surfant sur Facebook nous avons découvert la page "Visit Marche". Nous avons voulu en savoir plus et avons contacté Virginie Toche de la Ville de Marche-en-Famenne "C'est très simple comme concours ! On pose 10 - 11 questions, ça prend deux minutes, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est simplement pour avoir l'avis des citoyens sur les forces et les faiblesses de la ville de Marche et une fois que c'est réalisé vous avez une chance de gagner de magnifiques cadeaux" nous précise Virginie Toche Un concours qui ne se limite pas aux habitants de l'entité marchoise. Il est ouvert à tous ! A gagner notamment une nuitée en chambre d'hôtes.. Ecoutez les précisions de Virginie Et pour vous inscrire, rendez vous sur la page Visit Marche FIn du concours le 15 avril !!