Participez au concours AgriNature ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 04/06/2021 La 11e édition du Concours photos AgriNature porte sur le thème " Ici commence un monde durable " avec comme objectif de mettre en lumière les initiatives pour un monde plus durable et de donner une place de choix aux préoccupations environnementales. André Belle, chargé du projet "C'est un thème assez générique qui veut montrer et qui montre les préoccupations environnementales ". Le concours est réparti en 5 catégories : "Ici commence un monde durable"; "La Forêt de demain"; "Wallonie sauvage"; "Haies et chemins, des kilomètres de biodiversité" et "Jeunes". Un concours ouvert à tous ! Il suffit de s'inscrie via le site AGRINATURE Plus de détails en compagnie d'André Belle