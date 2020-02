Participez à la protection des batraciens !

Traffic sign attents for frog migration on road - © indukas - Getty Images/iStockphoto

Participez aux opérations de sauvetage des batraciens ! - 25/02/2020 Chaque fin d'hiver avec le retour de températures plus clémentes (encore que l'hiver est particulièrement doux !) les amphibiens sortent d'hibernation pour se reproduire ! Avec la douceur de cet hiver, les batraciens ont déjà entamé leur migration. L'association Natagora a lancé son opération de sauvetage " là, pour le moment ils sont tous en train de regagner leur marre en vue de la reproduction. Grenouilles, crapauds, tritons retournent à la marre qui les ont vu naître . le problème c'est que sur la route qui les mène à leur lieu de reproduction, il y a plein d’embûches" L'opération lancée par Natagora "Sauvetage batraciens" repose uniquement sur l'énergie de bénévoles "On sort le soir, début de nuit, en petits groupes, pour faire traverser grenouilles, crapauds et autres tritons". "Ca peut se faire en famille, avec les enfants". Certaines zones de migrations sont signalées via des panneaux, mais ce n'est pas le cas partout ! Levez le pied ! Au-delà d'une vitesse de 30 km/h les animaux sont littéralement aspirés sous les véhicules. Hormis le risque de se faire écraser, les animaux peuvent périr par cet effet d'aspiration, projetés contre les soubassements des véhicules. Donc veillez à limiter votre vitesse. Si vous souhaitez vous investir, c'est notamment via le site natagora.be