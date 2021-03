Parcours-spectacle monumental en plein air à l'Abbaye de Villers-la-Ville cet été - Vivre ici... Cet été, les sociétés John Mac Murphy et Tour des Sites ont décidé de collaborer pour mettre sur pied un parcours-spectacle monumental en plein air à l’ Abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, du 21 août au 26 septembre, " La Vallée Secrète " évoquera l’âge d’or de cette abbaye séculaire au cours d’une promenade nocturne totalement scénarisée. Selon un circuit bien défini, les spectateurs rejoignent, successivement, trois endroits privilégiés de l’abbaye de Villers-la-Ville : la Cour du Travail, la Nef et la Cour d’Honneur. Trois décors naturels qui permettront l’évocation d’un des pans les plus intenses de l’histoire de cette abbaye. Ce spectacle se focalise, en effet, sur l’âge d’or de l’édifice, en passant par sa destruction lors de la Révolution française, pour aboutir à son abandon. D’une durée de 90 minutes, ce parcours-spectacle consiste en un récit continu qui plonge le spectateur en totale immersion (même lorsqu’il est en mouvement). Il s’agit d’une véritable promenade féerique intégrée, dotée d’une atmosphère unique en son genre. Ce spectacle est composé d’acteurs, de danseurs et de performers sur toile de fond de vidéo-mapping, savamment construit pour ce haut lieu patrimonial. Détails en compagnie de Benoit Meurens Et pour réserver vos places c'est ICI