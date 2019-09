Oui, les arbres sont .. intelligents !

Christophe Dubois du Réseau Idée nous parle d'arbres ... - Vivre Ici Namur Luxembourg et Brabant... En compagnie de Christophe Dubois ce lundi on apprend que les arbres sont dotés d'intelligence ! Les recherches scientifiques explosent depuis plusieurs années et lèvent le voile sur un monde qui nous reste méconnu.. Les arbres communiquent entre eux ! Ils communiquent par les airs, mais également via le réseau racinaires. Explications en compagnie de Christophe ... Et si vous souhaitez en connaitre davantage, vous pouvez télécharger le dernier magazine Symbiose