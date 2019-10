Oriane Simon, ancien talent de "The Voice", a une multitude de projets

Oriane Simon s’est présentée en 2017 à The Voice Belgique en compagnie de Pierre de Neuville. Les deux jeunes Talents avaient repris "Wicked Game" de Chris Isaak et avaient séduit un autre duo : Bigflo et Oli.

Semaine après semaine, Oriane et Pierre étaient parvenus à séduire le public en récoltant systématiquement le plus de votes. En finale, ils s’étaient inclinés face à Théophile Rénier.

Après l’émission, les deux comparses avaient continué leur projet de duo intitulé "Gens d’en Face" avant de se lancer dans un projet à cinq avec des amis : "Les Jukevox".

En août 2018, Oriane Simon a rejoint "Le 8e groupe", le groupe de Pascal Duquenne, révélé par son rôle dans le film "Le 8e jour" de Jaco Van Dormael en 1996. La particularité du groupe repose donc sur son altérité. Aux côtés d’Oriane Simon et Pascal Duquenne, cinq autres membres handicapés ou non.

Depuis lors, elle continue son petit bonhomme de chemin avec plein de projets en vue.

Oriane était l’invitée de Terry Lemmen dans Vivre Ici ce vendredi après-midi…