Optez pour une pelouse écologique ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/03/2021 En compagnie de Nature & Progrès, on s'intéresse à la pelouse écologique "Une pelouse écologique, c'est une pelouse alternative qui va laisser vivre les trèfles, les paquerettes et autres pissenlits" nous détaille Laura Vlémincq de Nature et Progres. Des plantes résistantes et favorables à la biodiversité. "Il faut aussi savoir que les pelouses 'traditionnelles' sont de grosses consommatrices d'eau et d'engrais et elles sont bien sûr de moins en moins adaptées aux conditions climatiques d'aujourd'hui ! C'est donc le moment de changer !" Une pelouse de "vos rêves" tout en respectant l'environnement ? "Tout d'abord il faut choisir votre type de pelouse en fonction du sol et en fonction du climat de votre région et en fonction de vos envies et de vos besoins " La pelouse mixte : laissez place à des espèces plus rustiques, comme le trèfle par exemple. Le tapis de plantes couvrantes : il s’étend latéralement, bonne capacité de piétinement pour usage domestique La prairie fleurie : espèces à fleurs sur environ 1m, bon endroit pour les insectes pollinisateurs "Il y a beaucoup d'avantages : il permet de nourrir tous les pollinisateurs, c'est vraiment une garantie de ressource en nourriture et cela manque beaucoup dans nos régions. Il permet aussi d'abriter la petite faune en créant un nouvel espace. Il permet aussi de filtrer les pollutions parce que lorsqu'il pleut, les eaux de ruissellement polluées vont être absorbées. C'est un excellent rôle de filtration et puis il permet aussi d'absorber les sons ce qui est très utile dans certains endroits". La pelouse est un milieu vivant qui évolue au cours des saisons, respectons là ! Si vous avez des questions sachez que Nature et Progrès dispose d'une équipe de jardiniers conseils Et vous pouvez aussi vous inspirer d'un ouvrage : " Je crée ma pelouse écologique, refuge de biodiversité " -Aymeric Lazarin, Terre Vivante