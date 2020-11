On unit ses forces en mode "Take Away" à Genappe

Cet automne, la Belgique est en mode " take away ", alors pourquoi pas la culture ? Les équipes du 38, Carrefour culturel de Genappe, proposent des menus à emporter à domicile : colis d'activités créatives et thématiques, payantes ou gratuites, DIY, jeux pédagogiques, recettes sympas à confectionner, planches apéros de produits locaux, cartes de balades...

"On s'est dit que la Belgique passait en Take Away ! Pourquoi pas nous ?" nous précise Mélissa Collignon du Centre Culturel de Genappe. "On est quatre structures qu'on appelle le '38 carrefour Culturel" parce qu'on se situe au n° 38 de la rue de Bruxelles à Genappe. Le Centre Culturel, la Maison des Jeunes Le Bug1, le CEC, centre d'expression et de créativité Le Léz'Arts et le Relais du Visiteur."

"On s'est rassemblé et on s'est dit 'pourquoi pas lancer une action commune ?' et ce sont les Take Away."

Comment ca fonctionne ? "Comme les gens ne pouvaient plus venir dans nos structures pour venir chercher des échanges culturels et créatifs, on s'est dit 'pourquoi ne pas emporter ces moments, les amener chez les gens et permettre d'emporter chez eux un peu d'art, un peu de culture (...) chaque structure va proposer de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire des petits colis de menus à emporter (...) ils se déclinent différemment puisqu'on a chacun notre public et puis chacun aussi nos objectifs. "

Détails en compagnie de Mélissa Collignon

Et plus d'infos via notamment la page facebook du CC de Genappe et c'est ICI