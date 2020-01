Marc Knaepen nous le confirme : on peut déjà semer .. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... On est au coeur de l'hiver, mais pour les amateurs de jardin , sachez que l'on peut déjà envisager certains semis .. Et notamment des Pélargonium qui magnifieront vos terrasses et fenêtres l'été venu... Ecoutez les conseils de notre Monsieur Jardin, Marc Knaepen