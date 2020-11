On ne se croise pas les doigts à Malagne la gallo-romaine à Rochefort !

A la Malagne ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/11/2020 Malagne la Gallo Romaine à Rochefort : ce beau domaine rural d’exception où les visiteurs sont invités à voyager dans le temps en créant les liens vivants entre les gestes d’hier et d’aujourd’hui. Le domaine est malheureusement actuellement fermé pour la raison que l’on connait, mais ses responsables n’en restent néanmoins pas les bras croisés. En 2021, Malagne fêtera son 25eme anniversaire qui est déjà en pleine préparation. Et d'autres projets sont en cours dont des capsules vidéos comme le confirme Camille Scutenaire contactée par Philippe Delmelle