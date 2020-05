On fait le point sur le tri des déchets !

Le tri des déchets - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/05/2020 La pandémie que nous vivons actuellement touche tous les secteurs. Celui de nos déchets n’est pas épargné. On fait le point ce jeudi en compagnie de Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement Que faire de ses gants et mouchoirs ? Cette crise oblige les gestionnaires de déchets et nous même, producteurs à nous adapter. En matière de collecte, petit rappel, de nouvelles règles de tri liées à l’épidémie ont vu le jour pour éviter la contamination du personnel. Les gants et les masques en plastique ? À jeter dans les déchets résiduels. En aucun cas dans les sacs bleus avec les emballages PMC (malheureusement les centres de tri en retrouvent…). Les mouchoirs en papier ? À jeter aussi avec les déchets résiduels et plus avec les déchets organiques comme auparavant et encore moins dans les papiers-cartons. La règle est simple en somme : les déchets susceptibles d’avoir été en contact avec le virus doivent être jetés dans les déchets résiduels. Les sacs poubelles doivent être bien fermés, y compris ceux placés dans les conteneurs et duobacs Les recyparcs "Personne ne l’aurait imaginé… les recyparcs ont dû fermer leurs portes, ce qui n’était jamais arrivé depuis leur création en 1990 pour IDELUX Environnement ! Cette fermeture a fait prendre conscience à tous de l’importance et de la facilité des recyparcs dans la gestion de nos déchets mais aussi, pour certains, des quantités et de la rapidité avec laquelle nous produisons des déchets." précise Marie-Noelle Pour rappel, aujourd’hui, les recyparcs accueillent à nouveau tous les déchets habituellement acceptés (sauf l’amiante). Point de vue horaire : au BEP et dans la zone InBW, horaires habituels ; dans la zone IDELUX, c’est un horaire unique d’ouverture : en semaine de 13h à 19h et le samedi de 9hà 18h ; En cas de doute, consultez le site web de votre intercommunale Avant de vous rendre au recyparc, triez consciencieusement vos déchets. "Vous limiterez le temps passé au recyparc en évitant de multiplier les allers-retours d’un conteneur à l’autre, les marches arrière et les croisements avec d’autres usagers. Vous faciliterez ainsi le flux sur le parc et par conséquent limiterez les éventuelles files d’attentes à l’entrée de ceux-ci. Malheureusement, comme dans d’autres magasins, les files d’attente liées aux consignes COVID restent d’actualité à l’entrée de certains recyparcs"