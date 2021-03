On fait le ménage dans la cuisine - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 16/03/2021 Notre séquence "Zéro Déchet" en collaboration avec les intercommunales de nos provinces, IDELUX ENVIRONNEMENT, BEP, INWB Et ce mardi, en compagnie de Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement on fait ... le ménage ! Les produits alimentaires Vérifiez les dates de péremption ! Périmés ? "Pas d’état d’âme, jetez-les ! Mais pas n’importe comment : on sépare l’aliment périmé de son emballage. Les aliments - sans leur emballage - se jettent dans les déchets organiques ou dans votre compost à la maison. Allez, on le rappelle, c’est zéro plastique dans les déchets organiques ! Oui, les déchets sont biométhanisés puis compostés. Et ce compost est utilisé en agriculture près de chez nous" Les emballages (raviers en plastique…), en fonction des consignes de tri dans votre commune, c’est : soit dans les PMC : sac bleu ou au recyparc, soit dans les déchets résiduels. "Si vous avez un doute sur le tri des plastiques qui varie d’une commune à l’autre pour l’instant, un bon plan, c’est le site : www.trionsmieux.be, qui vous donne les consignes de tri en fonction de votre commune : encodez d’abord votre code postal, puis le déchet pour lequel vous recherchez la consigne de tri, et vous aurez la réponse". . L'état des emballages "Pour éviter le gaspillage, utilisez des bocaux de récup’, des boîtes métalliques… pour les reconditionner dans les meilleures conditions. Notez sur une étiquette les infos utiles comme la date de péremption, le temps de cuisson..." Les Wallons sont de plus en plus attentifs à réduire le gaspillage alimentaire. En 2010, on estimait le gaspillage alimentaire à 19 kg par habitant et par an. En 2018, le gaspillage alimentaire a été évalué à 15,4 kg par habitant et par an, soit une diminution de 19 %. Bon, notez que ce chiffre ne tient pas compte des aliments liquides (soupes, café…), des aliments compostés à domicile, des restes donnés aux animaux. Il est donc sans doute un peu plus élevé. Si le sujet du gaspillage alimentaire vous intéresse, un article qui vient de sortir sur le MAGDé, intitulé " En finir avec le gaspillage alimentaire " https://magde.be/actus/en-finir-avec-le-gaspillage-alimentaire/ Un dernier conseil "Avec les collectes des déchets organiques et la collecte des PMC, le tri des déchets s'impose plus que jamais en cuisine. Le bon plan, c’est 3 poubelles : une pour les déchets organiques une pour les emballages PMC une pour les déchets résiduels Des poubelles design aux placards spécialement dédiés au tri des déchets, à vous de choisir. "Je vous conseille quand même d’utiliser une poubelle aérée pour les déchets organiques (circulation d’air, pas de couvercle). Ça peut paraître paradoxal, mais vous éviterez bien des problèmes d’odeurs ou de jus qui coule …" Avec tout ça, votre tri des déchets sera facilité, et peut-être même que chéri et les enfants ne se tromperont plus