Isabelle Hubert nous détaille ces offres d'emploi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Un comptable dans le Namurois Le cabinet d'expertise comptable et fiscale FIDUNAM qui propose ses services en gestion, en comptabilité et en fiscalité pour indépendants et PME. Ce cabinet est situé à Daussoult. Pour ce poste de comptable/expert-comptable, vous serez en charge de la gestion d’un portefeuille de clients de A à Z. Pour ce poste une expérience professionnelle de 3 ans en fiduciaire est recommandée. Régime de travail temps plein de 38 heures/semaine sous contrat CDI. Engagement immédiat si possible. Intéressé ? Via le site du FOREM offre 3583044 Une offre d’emploi pour travailler dans un magasin alimentaire de proximité dans le Brabant wallon Le magasin Proxy Delhaize, situé dans le centre de Rhode-Saint-Genèse, recherche un Caissier(ère) / Réassortisseur(se). Sous la supervision du supérieur hiérarchique, vous assurez majoritairement les opérations d'encaissement. Vous êtes susceptible de travailler sur d'autres postes, en fonction des besoins de l'équipe, pour aider au déchargement et à la mise en rayon des marchandises. La maitrise du néerlandais est demandée Contrat CDD 38 h semaine Pour postuler c'est via le site du Forem; offre 3595080 s Direction Hondelange pour un poste outdoor... L’entreprise Mortehan Thomas recherche un ouvrier parc et jardin expérimenté de 2 ans. Vous maitrisez parfaitement l'entretien de jardin de façon autonome, l’aménagement de jardin. Plantations, réalisation de gazon, pose de clôtures et palissades. Vous serez également amener à réaliser l’aménagement extérieur tels que pose de bordures béton et pavés et diverses autres maçonneries extérieures. 40h/ semaine sous contrat indéterminé pour débuter dès la semaine prochaine et plus précisément le 15 mars. Info via le site du Forem offre 3609945