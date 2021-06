Offres d’emploi et formations proposées par le Forem

Explort, commerce international ! Isabelle Hubert nous explique.. - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Vous souhaitez développer des compétences commerciales à l'international et vous êtes actuellement demandeur d’emploi ? Isabelle HUBERT nous propose EXPLORT ! Véritable tremplin pour votre carrière, Explort est une opportunité de vous former aux techniques du commerce international et d’acquérir de l’expérience à l’étranger au profit d’une entreprise wallonne ou d’un Conseiller Economique et Commercial (CEC).