Offres d'emploi en Brabant, en Namurois et en province de Luxembourg

Offres d'emploi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/02/2021 En collaboration avec le Forem et sa représentante, Isabelle Hubert, nous vous proposons quelques offres d'emploi au coeur de nos provinces Un expert sécurité informatique à Loyers Maxys-Systems IT services située à Loyers est à la recherche de 2 nouveaux collaborateurs. Le domaine dans lequel évolue Maxys est celui de l'expertise en Network&Security dans des réseaux allant de 20 à 45 000 utilisateurs dans des contextes nationaux ou internationaux. Une Connaissance approfondie de l'architecture et des normes en matière de sécurité IT mais également des différentes techniques de sécurisation. Des connaissances de base des processus IT Service Management et de gestion de projet. Au niveau qualités personnelles, MAXYS-SYSTEMS recherche une personne qui maîtrise l’anglais et dispose d’un sens de l’organisation, résistant au stress, orientée solution et résultats... avec une bonne capacité d’analyse et de synthèse Régime de travail de 38 heures/semaine avec un contrat indéterminé Si vous êtes intéressé les infos c'est par ICI Un poste dans l'Horeca à Bouillon PANORAMAHOTEL situé à Bouillon recrute un EMPLOYE D'ETAGE HOTEL. Vous assurez le nettoyage et la remise en ordre des chambres pendant et après le séjour des clients (changement de la literie, passage de l'aspirateur, nettoyage de la salle de bains...). 25 heures semaine. En moyenne 5 à 6 jours de travail/semaine et 6H/ jour. Ils proposent un CDD de 3 mois en vue d’un CDI. Pour postuler c'est via ce LIEN Et en Brabant wallon 10 offres d'emploi d'éducateur sont dispo Toutes les infos via le site www.leforem.be