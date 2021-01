Des offres d'emploi près de chez vous ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... En Brabant wallon : un électricien-installateur Offres d'emploi dans vos régions ! Offres d'emploi dans vos régions ! - © Katja Kircher - Getty Images/Maskot Ce profil est recherché par la société Wauthier Contractor et Trading Partner située à Walhain. Vous serez en charge de l'installation électrique résidentielle, de la mise en conformité, mais encore de l’installation d'éclairages publics. On est ici sur un régime de travail à temps plein 38h/semaine en CDD de 3 mois avec possibilité de CDI. n province de Namur : à Bolinne où l’entreprise CERTISYS recrute également. Offres d'emploi dans vos régions ! Offres d'emploi dans vos régions ! - © Martin Barraud - Getty Images CERTISYS est un organisme de contrôle et de certification spécialisé dans les produits biologiques et ce, depuis 40 ans. C’est une PME 100% BIO, belge et indépendante, active en Belgique, au Luxembourg et en Afrique. CERTISYS est à la recherche d'un / une SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE disponible au plus vite ! Vous assurez l'accueil téléphonique en français et en néerlandais, dans certains cas en anglais. En plus de la gestion du courrier/mails, vous exécutez des tâches administratives en soutien aux différents services, notamment les rappels de facture. Temps plein sous contrat déterminé de 6 mois en vue d’un CDI. En province de Luxembourg : on recherche un ouvrier boulanger-pâtissier Offres d'emploi dans vos régions ! Offres d'emploi dans vos régions ! - © Reza Estakhrian - Getty Images La boulangerie Bitanie à Virton recrute un ouvrier boulanger-Pâtissier, un métier de tradition et de savoir-faire où vous serez en charge de la fabrication du pain, pains spéciaux, viennoiserie, et d'une gamme de pâtisseries variées. On est ici sur un CDD de 3 mois suivi d'un CDI/38 h semaine