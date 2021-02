Offres d'emploi dans nos régions - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/02/2021 On prend la direction du parc d’attractions bien connu situé à Wavre. Le parc d’attractions Walibi Belgium lance sa campagne de recrutement pour la nouvelle saison pour des postes sous contrats saisonniers ou jobistes. Chaque année, Walibi recrute 1300 collaborateurs. Walibi Belgium est encore à la recherche de 64 saisonniers et propose 9 profils différents : opérateur polyvalent attraction, gérant de boutique, responsable d'équipe en restauration, cuisinier, agent d'accueil.... Parallèlement au recrutement des 64 saisonniers, le Forem collabore activement à la campagne de recrutement de 500 jobs d’étudiants... Quels sont les postes proposés pour les étudiants. Les jobs sont également variés : opérateur attractions, collaborateur polyvalent en restauration - agent d'accueil (parking, caisses d'entrée, contrôle d'accès, production d'abonnements ...), agent de propreté, vendeur polyvalent, ou encore Maître-nageur ou des vestiairistes pour Aqualibi Pour découvrir toutes ces offres, c’est très simple, rendez-vous sur la HOMEPAGE du Forem sur le lien " Walibi recrute " ou postulez directement sur le site www.walibi.com via l’onglet " Jobs ". Petite précision, le dépôt de sa candidature se fait via une plateforme d’enregistrement vidéo. Préparez votre petit pitch ! En Province de Namur la société Cogengreen recrute un assistant Supply chain. Cette société située à Gembloux est active depuis plus de 10 ans dans la production et la maintenance d'unités de cogénération (La cogénération est la production simultanée de deux formes d'énergie différentes dans la même centrale) . Pour ce job, vous serez en charge notamment de : Mettre en place la base de données des articles, la réalisation des nomenclatures des diverses fabrications, la réalisation des inventaires ; Veiller à l'optimisation du niveau des stocks ; Assurer le suivi quotidien des commandes Réaliser les manuels techniques et dossiers pour la mise en production Pour postuler, rendez-vous sur le site du Forem ICI Secteur de la construction : une entreprise de Marche-en-Famenne propose un contrat à durée indéterminé Il s’agit de l’entreprise CHASSIS HANIN qui recrute un menuisier expérimenté pour l’atelier Alu.Pvc. Vous réalisez la prise de mesures et de conception dans la menuiserie. Pour ce poste il est important d’avoir une première expérience similaire et de disposer de son propre véhicule. Cet employeur propose un régime de travail temps plein 38H semaine et est ouvert à proposer des formations en entreprise Info ICI