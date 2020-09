Nouvelles formations proposées par le Forem dans le secteur du tourisme et de l'horeca. - Vivre... Le secteur du tourisme qui offre de multiples possibilités d’emplois salariés et saisonniers comme nous le confirme Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem. "Ces dernières années, après l’explosion du tourisme de masse se développe le tourisme rural, vert, culturel ou gastronomique. Malgré la crise sanitaire, la Belgique continue d’attirer les touristes en Wallonie. Cette année, particulièrement, aidé par une météo très favorable, les citoyens belges ont mieux découvert leurs régions. Et donc, on constate une hausse au niveau des besoins du marché de l’emploi dans ce secteur. C’est pourquoi le Forem en collaboration avec le Centre de compétences Tourisme situé à Marche en Famenne propose une formation décentralisée d’employé Service touristique au Centre de formation du Forem de Dinant" Le Programme de formation s’étend sur 12 semaines – à raison de 4 jours par semaine + 20 jours de stage en entreprise. Cette formation débutera le 26 octobre jusqu’au 5 février 2021. Le programme comprend divers modules tels que : ♦ Accueillir et renseigner la clientèle touristique ; ♦ Effectuer des tâches administratives ♦ Organiser l’espace d’accueil et les outils de promotion ; ♦ Gérer les réservations des produits touristiques ; ♦ Vendre et assurer la gestion des produits de base et des produits additionnels. Une formation gratuite pour tous les demandeurs d'emploi inscrits au Forem. Séance d’info le 8 octobre à 9H à Dinant et pour avoir tous les détails sur cette formation, il suffit de s’inscrire à cette séance d’information au 081/23 45 45 . Le Forem propose également deux nouvelles formations, une en tant que " Premier Chef de rang " et de " Cuisinier travaillant seul ". "Le Forem collabore avec le Centre Wallon de Formation et de Perfectionnement du secteur Horeca située à Jambes et où aura lieu ces deux formations dans les semaines à venir. Des séances d’infos sur inscription sont proposées pour ces deux métiers le 7 et 8 octobre. Les places sont limitées donc il ne faut pas trainer pour y participer. Les formations débuteront à la mi-novembre et plus précisément du 16 novembre au 23 avril 2021". Ecoutez Isabelle Hubert