Nouvelles formations chez Natagora

Nouvelles formations proposées par Natagora - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Reconnue comme institution scientifique au niveau fédéral, Natagora propose des formations complètes. De l’ornithologie à la botanique, en passant par l’entomologie et la photographie, l’approche théorique et les nombreuses sorties sur le terrain ont pour objectif de mieux faire connaître la nature, afin de former les acteurs de sa protection "Natagora propose une rentrée intéressante à tous ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur la nature qui nous entoure" nous précise Virginie Hess contactée par Terry Lemmens. Natagora vous propose plusieurs formations un peu partout sur le territoire wallon. Il y en a pour tous les goûts. L'idée est de suivre des formations axées sur des espèces en particulier, comme l'ornithologie, l'entomologie. "'L'idée c'est d'entrer dans l'univers des catégories d'animaux sauvages en apprenanant beaucoup sur la biologie de ces espèces, leur comportement et surtout en alliant la théorie à la pratique". "L'idée n'est pas uniquement de manger de la théorie et de la matière, c'est aussi d'accueillir des outils pour pouvoir protéger ces espèces, aménager le terrain en faveur de toute cette biodiversité". Les formations durent un, deux, trois ans ! Tout dépend de la matière que vous choisissez. Le but des formations est bien entendu d'apprendre, mais aussi de sensibiliser et de se préocccuper au dela de la formation comme la participation à l'entretien des réserves naturelles, participer aux recensements de ces animaux, pour la plupart menacés, ou encore s'mpliquer localement en créant un groupe d'actions chez soi !