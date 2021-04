Nouvelle vocation pour le Château de Mirwart - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Situé au cœur de la forêt de Saint-Hubert, le petit village de Mirwart vous accueille dans la sérénité et la splendeur de la nature. Entouré de 1350 hectares de forêt, Mirwart, un des plus beaux villages de Wallonie, permet de nombreuses activités en extérieur.Surplombant la vallée de la Lomme, le château de Mirwart semble veiller sur le village. La chronique de l’abbaye de Saint-Hubert mentionne la construction de la première véritable place forte en 955. Les seigneurs de Mirwart étaient les notaires de l’abbaye de Saint-Hubert jusqu’au dernier quart du XVIIe siècle. L’histoire du château fut mouvementée. Détruit et reconstruit à plusieurs reprises, le bâtiment actuel repose sur les fondations de ses prédécesseurs, bâties entre 1706 et 1734. Un château à l'histoire mouvementée qui a vu passer bien des personnalités en ses murs. Une histoire à découvrir très prochainement via un beau livre qui sera disponible cet été. Et cet été justement, changement de vocation pour ce patrimoine exceptionnel ! Le Château de Mirwart va connaitre une nouvelle vocation ! Il disposera de vingt-quatre appartements-suites, idéal pour vos événements : mariages, réunions de famille, séminaires, etc. ou pour profiter d’une pause loin de l’agitation du quotidien. Elodie François, directrice "C'est un pari fou que de rénover ce château, de lui redonner sa gloire d'antan tout en respectant toute l'histoire, toute la culture de ce château mais aussi sa situation géographique, en pleine nature, au milieu des forêts avec un respect de la durabilité (..) on parle de bien-être, de nature, de services d'exception en respect avec l'histoire, la situation géographique et tous ces points là ont été pensés pour développer les détails du château et le service de l'hôtellerie qui va voir le jour prochainement". Toutes les infos via le site MIRWART