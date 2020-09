Nouvelle saison pour le Delta - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/09/2020 Nouveau lieu de la culture en terres namuroises, le Delta souffle sa première bougie en cette rentrée. Une première année chamboulée par l’actualité mais non moins jalonnée de moments forts et de projets, puis un été rimant avec inventivité pour contrer les difficultés, retrouver le public et se cultiver. Sorti plus fort de cette adversité, le Delta s’offre un nouveau départ et déroule une deuxième saison autour d’un thème et d’une envie : évoluer à " Contre-courant ". Concerts, ateliers, spectacles, exposition, conférence, film,… De quoi explorer, en famille ou entre amis et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la vague de dissidence qui murmure ou qui gronde en nous, envers et contre tout ! Et ce samedi, c'est la "grande réouverture". Sophie Gilson, coordinatrice de la programmation était en nos studios ce vendredi " C'est l'occasion de lancer la saison qui s'appelle "Contre-Courant" et le week-end permettra d'avoir un aperçu de cette saison et en même temps de se retrouver, de passer des moments conviviaux avec une programmation qui s'adresse à toutes les tranches d'âge" Programme complet sur ce week-end festif de réouverture ICI Et concernant la nouvelle saison, détails en compagnie de Sophie Gilson