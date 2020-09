Nouveau single pour Corentin Simon - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 21/09/2020 Chanteur, auteur, compositeur Namurois, Corentin Simon présente "La vie sur la Terre" son deuxième single ! C'est le 2eme single qui annonce l'arrivée d'un prochain EP "J'avais lancé le premier single au tout début du confinement et j'ai attendu la fin de l'été pour sortir le deuxième et l'EP devrait sortir en octobre aux alentours du 10" nous confie t-il. Après plusieurs collaborations, dont une avec Boris Motte, Corentin se lance donc actuellement seul... "La vie d'un musicien... il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de possibilités, beauocup de partage. Ici j'avais envie de faire quelque chose qui correspond plus à mon intimité (...) l'idée était de faire une traversée en solitaire". Ecoutez l'intégralité de l'interview que Corentin nous a accordée Et voici le clip de la chanson "La vie sur la Terre" tourné au Pays Bas : https://www.youtube.com/watch?v=WEnvgtIMruM