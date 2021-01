Nouveau roadbook de 14 circuits pédestres ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse vient de publier un nouveau roadbook de 14 circuits pédestres.. 14 circuits pour découvrir les nombreuses richesses insolites et historiques de nos 7 communes tout en vous ressourçant en pleine nature avec des panoramas à couper le souffle ! A la découverte de Beauraing, Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort ! Des balades à faire seul, en famille, entre amis .. avec présentation des lieux visités, cartes, du patrimoine bâti, etc etc.. Ecoutez Elodie Rossion.. et pour info, ce roadbook est gratuit et disponible auprès de la Maison du Tourisme https://www.famenneardenne.be/fr/