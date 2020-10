Nouveau clip "Veuve Cliquot" pour Lucie-Valentine

Nouveau Clip pour Lucie-Valentine - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 12/10/2020 Avec plus de 100 concerts à son actif et 9 clips sur la toile, Lucie-Valentine s'est affirmée avec "La Vie est Belle". Un premier album aux sonorités pop française, sensible et coloré, dans lequel l'auteure-compositrice-interprète belge raconte le chemin parcouru pour retrouver la joie de vivre, grâce à l'écriture et la musique. Elle nous revient avec un nouveau clip "Veuve Cliquot" Sortie ce 16 octobre VEUVE CLICQUOT” a été réalisé par InVisual (Henri PFR, Ruby Grace, Alex Germys, Alex Lucas, Sam Bosmans, Leo Nocta) et tourné dans un ancien mess d’officiers situé à Bruxelles, le Dinédit QG, où la chanteuse fera sa release party le 26 novembre. Dans cette chanson pétillante produite par Thibaud Demey (Mustii, Lost Frequencies...) et mixée/masterisée par Nico D’Avell (Charlotte, Ben’Do...), Lucie-Valentine célèbre les jours nouveaux avec une larme de Veuve Clicquot, en hommage à la femme qui reprit l’affaire familiale en 1805 et révolutionna le secteur du champagne avec audace et créativité. Le titre comptabilise plus de 40 000 streams sur Spotify et figure dans la playlist officielle Restez Branché. https://www.lucievalentine.com Lucie était l'invitée de Vivre ici ce lundi !