"Notre-Dame de Paris" une évocation d'Eric De Staercke à l'Abbaye de Villers-la-Ville du 15 juillet au 16 aout

Notre-Dame de Paris, une adaptation d'Eric De Staercke - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... La situation particulière actuelle causée par l’épidémie du Covid-19 a obligé les organisateurs à revoir la conception de la grande production théâtrale d’été dans l’Abbaye de Villers-la-Ville. L'interdiction des événements de masse jusqu'à la fin du mois aout a fait réfléchir les organisateurs du traditionnel spectacle d'été à l'abbaye de Villers. Ils proposent une alternative de forme théâtrale originale, légère et créative qui intégrerait les paramètres contraignants du déconfinement. Il s'agira d'un projet original et ludique avec la complicité d'Eric De Staercke : “Notre-Dame de Paris” une histoire colorée, émouvante, souvent drôle, peuplée de personnages fascinants, une histoire qui fait revivre une époque mal connue. Elle est écrite dans un style superbement imagé. Elle a sa place dans la culture vivante. "On a inventé ce spectacle à un seul personnage" nous précise Patrick De Longrée . "On s'est dit 'il faut un grand titre'. Il faut que cela reste un spectacle de Villers-la-Ville et on s'est orienté vers Notre-Dame de Paris . Eric de Staercke a fait une adaptation assez incroyable de l'oeuvre puisqu'il raconte le roman, mais il joue aussi tous les personnages. Donc c'est assez foisonnant, assez déjanté". Eric joue une sorte de conférencier qui arrive sur scène et qui va s'ingénier à raconter, à faire vivre le roman. " En pratique Représentations: Du 15 juillet au 16 août, les mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 21h30 Relâche les lundi, mardi et vendredi 15, 16, 18, 19 – 22, 23, 25, 26 – 29, 30 juillet 2020 à 21h30 1, 2 – 5, 6, 8, 9 – 12, 13, 15, 16 août 2020 à 21h30 Réservations (à partir du 15 juin): www.notredemadeparis.be ou www.deldiffusion.be 070/224.304 Tarif unique: 25 €