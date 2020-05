Nos chauve-souris ne transmettent pas le coronavirus ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... "On a beaucoup parlé des chauve-souris dans cette actualité de pandémie. C'est vrai qu'il y a une probabilité que le virus vienne des chauve-souris, mais ce sont des espèces asiatiques. Donc les chauve-souris de nos régions ne sont pas concernées. La transmission de ce virus n'a pas été directe mais aurait été transmise via un intermédiaire, le pangolin. Le gros problème est avant tout dans la manière dont l'homme gère les espaces naturels, on va braconner des espèces que l'on entasse dans des marchés qui drainent beaucoup de monde . On se trouve dans des situations où l'homme entre en contact avec un virus qu'à priori il n'aurait jamais du côtoyer . Accuser les chauves souris, c'est un peu facile" nous explique Virginie Hess de Natagora. La chauve souris, un animal à protéger ! "Nos chauves-souris ne représentent aucun danger . Au contraire, elles sont menacées. C'est ça le message qu'il faut faire passer aujourd'hui. Il ne faut pas faire d'amalgame . Ce sont des éléments indispensables de notre environnement, de nos écosystèmes. Ce sont des grosses dévoreuses de moustiques par exemple. Ce sont des auxiliaires très importantes dans nos jardins, dans nos vergers". Mais nos chauves souris trouvent de moins en moins de lieu où se loger. "Natagora intervient à deux niveaux : leur territoire de chasse préféré ce sont les lisières, les alignements d'arbres.. elles ont besoin de tous ces éléments pour chasser donc Natagora plante beaucoup de haies . Et il faut leur offrir un logement. L'association aménage un grand bâtiment dédié spécialement à ces oiseaux et on lance un appel à l'aide à tous ceux qui sont sensibles au sort de ces espèces sauvages" . Ce "gite et couvert sur mesures" est en construction dans la région de Rochefort . Et vous pouvez y participer via ce LIEN mais aussi contribuer à la plantation de haies et bocages !