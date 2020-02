La limace, "l'ennemie" de tout jardinier.. et pourtant !

Une limace.. est-ce utile ?

Nos amies les .... limaces ! - © Antoon Loams / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Elles sont souvent considérées comme les ennemies du jardinier, dévorant jeunes pousses et cultures déjà bien en place. Considérées comme nuisibles, les limaces jouent pourtant un rôle primordial au jardin et dans l'écosystème. Leur activité représentante une action favorable pour le sol qu'elles aèrent, lient et hydratent. Elles recyclent les matières organiques.

La majorité des limaces se nourrissent de déchets, de plantes en fin de croissance, de champignons, de feuilles mortes.

Bref, un petit animal bien utile, même si dérangeant !