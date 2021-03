Nicolas Lacroix d'Assesse, sur Tipik "depuis que j'ai 6 ans je veux monter sur scène" - Vivre ici... Il a 24 ans, il est originaire d'Assesse et il vient de rejoindre Tipik, en radio et en télévision ! Un nouveau visage pour la chaine Tipik, celui du jeune Nicolas Lacroix qui n'en cesse pas pour autant ses capsultes humoristiques sur Tik Tok "Non ! Ca égaie ma journée de faire des petites vidéos et de faire rigoler les gens" nous confie-t-il. Donc, rassurons les fans de Tik Tok ! Nicolas c'est aussi un passage sur Vivacité, dans les Enfants de Choeur "Ma petite chronique dans les Enfants de Choeur. Alors c'est drôle parce qu'on dit "oui, t'es sur Tipik et t'es sur Vivacité dans les Enfants de Choeur', on est d'accord qu'au niveau de l'âge ce n'est pas la même chose ! Je fais une chronique pour ma grand-mère sur Vivacité le dimanche (...) et Tipik une chronique pour les plus jeunes" Sur Tipik, Nicolas nous présente la "météo des réseaux" .. tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ! Il était notre invité de lundi ! Ecoutez le