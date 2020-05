Néopolis une application et un jeu pour découvrir Namur autrement !

Neopolis - © Tous droits réservés

Et cette application a débarqué en Belgique. Il s’agit d’un jeu qui vous propose de vous porter acquéreur d’un bâtiment emblématique de votre ville. En l’occurence, actuellement, la capitale wallone, Namur. Découvrir la ville de manière tout à fait différente ! "Tout le monde est appelé à explorer sa ville en se déplacant pour acheter des bâtiments et ainsi être en compétition avec d’autres habitants […] sur le jeu il y a plus de 105 millions de bâtiments dans le monde, et dans chaque ville et souvent même dans tous les villages, on a les bâtiments iconiques ou les commerces commes les restaurants, les bars qu’on va pouvoir acheter dans le jeu.

"Le jeu invite à se déplacer dans le monde réel. Pour acquérir un bâtiment il faut être virtuellement présent. On peut collecter des bonus et visiter les batiments des autres".

"On a trié, on a classé tous les bâtiments de Namur selon différentes catégories. Ce sont des algorythmes" précise Ben Kaltenbaek, co fondateur du jeu, contacté par Terry Lemmens

L’hotel de ville, le Musée Rops, le casino entre autres, plus des bars et restaurants ! Une belle façon de redécouvrir sa ville ! S’amuser en se balladant.

