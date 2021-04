Ne vous laissez plus envahir par la publicité !

"On serait soumis à plus de 15 000 stimuli commerciaux par jour, dont 1000 à 2000 messages publicitaires. Et ces chiffres-là, ils datent même d’avant le boom de la vente en ligne. Et ce n’est pas la petite photo sympa pour mettre en avant un produit ou une promo d’un créateur. Je vous parle de neuromarketing pour stimuler vos émotions inconscientes à votre insu ou de techniques pour inciter aux achats impulsifs. À titre d’exemple, Amazon mettrait en place pas moins de 30 techniques différentes pour ça !

Mais en attendant, on peut quand même mettre en place quelques petites mesures à son niveau pour limiter la pression de la pub. A commencer par apposer un autocollant sur sa boite aux lettres "On peut commander l’autocollant officiel de la Wallonie, c’est gratuit. Ceci dit, ça ne concerne que la pub toute-boîtes. Mais on peut toujours vous envoyer de la pub adressée à votre nom. Pour éviter ça, on s’inscrit sur la liste Robinson. Ça aussi c’est gratuit".

Gros fléau, la pub via Internet ! Est-il possible d'installer un bloqueur de pub ? "On peut ajouter un bloqueur de pub à son navigateur pour filtrer une série de publicités (y compris les vidéos), aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Par exemple Adblock (mais qui a été fort critiqué) ou Ublock mais il y en a d’autres. Si on ne veut pas installer de bloqueur de pub, on peut tout de même limiter le ciblage publicitaire. Il faut comprendre comment marche la pub sur Internet. Aujourd’hui elle représente un tiers des investissements publicitaires et il y a une raison à ça : elle est super efficace parce qu’elle peut être super ciblée et personnalisée. Notamment grâce aux cookies, c’est petits fichiers qui s’installent sur l’ordi ou le téléphone quand on visite un site. Par exemple, un matin on lit un article sur une nouvelle marque de chaussures et, dès le midi – magie ! - une foule de pubs pour des chaussures apparaissent en marge des mails, des réseaux sociaux, des articles lus en ligne… Même sans bloqueur de pub, on peut tout de même limiter la pub personnalisée. La souci c’est que tout le monde utilise ça donc on doit multiplier les opérations".

Quand on visite un site, on nous demande d’accepter les cookies. Au lieu de juste dire oui, on peut gérer les préférences et accepter seulement les cookies fonctionnels mais pas ceux qui permettent d’être traqué avec de la pub. On peut aussi effacer régulièrement le cookies de son ordinateur, régler les paramètres de vie privée de son navigateur. Facebook complète automatiquement des " centres d’intérêts " pour afficher des pubs selon ces critères. On peut les supprimer dans les paramètres de confidentialités – malheureusement manuellement 1 à 1… Et enfin on peut faire de même sur son compte Google et refuser la personnalisation.

Vous voyez que ce n’est pas vraiment fait pour nous faciliter la vie…