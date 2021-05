Ne vous laissez plus encombrer par vos ... encombrants !

Ne vous laissez plus encombrer.... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/05/2021 Notre séquence zéro déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces : INBW, Idelux Environnement et BEP Environnement Et ce jour il est question d'encombrants ! Encombrant, ce déchet volumineux dont on souhaite se débarrasser et qui ne rentre ni dans votre sac poubelle, ni dans votre conteneur à puce, et qui finit toujours par trainer un moment dans votre cave ou votre grenier. Laetitia Canu d'INBW "Rendez-vous compte, cette catégorie englobe une grande diversité d’objets : du mobilier tels que canapés, matelas, chaise, … de l’électro, vos vieux skis, les vieux vélos des enfants, etc., …" Tous ces objets sont composés de matériaux très variés : plastique, bois, de la ferraille, ce qui peut rendre une valorisation plus complexe. "Il faut également tenir compte du fait que certains encombrants sont récupérables (j’entends par là réutilisables ou réparable) et d’autres encombrants qui seront à valoriser car irrécupérables." Comment s’en débarrasser ? "Il y a plusieurs cas de figures : soit votre objet encombrant est cassé soit il est réutilisable et évidemment ça change tout ! Si celui-ci est en bon état pourquoi ne pas le vendre ou mieux le donner ! Direction les ressourceries, les donneries, ou via internet, il existe tellement de sites web sur lesquels vous pouvez vendre (et acheter bien sûr !) ou encore donner vos objets". S’il n’est plus en état d’être utilisé, on peut envisager de le réparer notamment via les " Repair café ", des bénévoles aux compétences multiples vous aident à démonter, trouver la panne et remonter vos appareils. Et là, on vous annonce que cet objet est irréparable ! reste alors la dernière étape du recyclage ou d’une valorisation. Chaque zone possède ses spécificités, Idelux Environnement organise des collectes d’encombrants en porte à porte, les dates de celles-ci sont indiquées dans le calendrier des collectes. Pour celles et ceux qui disposent d’un véhicule, voire d’une remorque, il existe la possibilité de les déposer dans un recyparc et ceci est valable pour in BW, Idelux Environnement (uniquement sur rendez-vous) et le BEP environnement Mais rassurez-vous, si ce n’est pas le cas, il existe d’autres solutions. Dans la plupart des communes du Brabant wallon, in BW met à disposition des citoyens un service payant d’enlèvement d’encombrants à domicile. Il vous suffit de contacter le numéro gratuit 0800/49 057 et de fixer un rendez-vous. Il vous sera demandé de trier vos objets encombrants et de les sortir à un endroit facile d’accès pour le jour et l’heure fixée (devant votre habitation, sur le trottoir ou votre entrée de garage par exemple). Dans la Province du Luxembourg, ce même service existe mais il est gratuit. Autre possibilité au BEP environnement, c’est de contacter La ressourcerie namuroise qui collecte les encombrants gratuitement sur 31 communes de la Province. Ce qui peut être rafraichi est remis dans le circuit de la vente via des magasins ressourceries, le reste est broyé puis valorisé. Chez in BW on vous redirige également vers les ressourceries proches de votre domicile et chez Idelux Environnement, les encombrants en bon état sont mis de côté afin de les mettre à disposition des CPAS et de diverses associations. Ces encombrants sont-ils recyclés ? " Pas totalement, une partie non-recyclable est valorisée. En gros, on brule ce qui reste de vos encombrants après en avoir extrait les matières qui peuvent être valorisées et on transforme la chaleur produite en énergie électrique qui pourra satisfaire les besoins de plusieurs milliers de ménages. Depuis le 1er janvier 2010, conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, les encombrants " irrécupérables " sont broyés et triés avant d’être acheminés vers l’UVE (unité de valorisation énergétique) car plus aucun encombrant n’est éliminé en centre d’enfouissement technique (CET)". En Brabant wallon, en 2017 ce sont plus de 12000 tonnes d'encombrants qui ont été récoltés ! Alors comment faire pour éviter ces déchets ? Laetita Canu : "Il faut changer ses habitudes de consommation, et tout mettre en œuvre afin de prolonger la durée de vie de nos meubles. Achetez de la qualité, préférez les produits réutilisables, veillez à ce que les composants puissent ensuite être recyclés". Pensez également au marché de l’occasion pour tout ce qui concerne les articles de loisirs ou pour les choses que l’on utilise de manière occasionnelle (bricolage, jardinage) voir même de la location.