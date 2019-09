Ne manquez pas le Salon Valériane à Namur Expo ! - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Le salon Valériane a ouvert ses portes ce vendredi matin à Namur Expo ! Valériane, c'est le plus grand salon bio de Belgique organisé chaque année par l'association Nature et Progrès. En trois jours il accueille près de 20 000 visiteurs venus à la rencontre d'exposants passionnés et scrupuleusement sélectionnés . Son atout majeur réside dans le choix des exposants, tous 100 % bio. Ils proposent des produits de grande qualité qui sont confirme tant aux valeurs de Nature & Progrès qu'à celles des visiteurs du salon. Ce vendredi jusqu'à 21 h; samedi et dimanche de 10 h à 19 h Entrée 8 e (prévente via le SITE) Marc Fisher est le secrétaire général de Nature et Progrès. Il était l'invité de Terry Lemmens dans votre émission Vivre ICI