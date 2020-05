Ne manquez pas ce vendredi un .... CoronApero de Lux ! Pour la bonne cause

CoronApero de Lux ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/05/2020 Paticipez ce vendredi soir à un ... CoronApero .. de Lux ! Comédien, humoriste, chroniqueur , le Bastognard Stany Paquay organise ce 8 mai un "CoroApero Blind Test" depuis son salon ! "C'est un peu de stress dans la mise en place intérieure, mon salon va se transformer en studio télé. Des projecteurs ,des cables partout pour que les caméras (téléphone) puissent fonctionner, deux ordinateurs pour la régie.. il y aura un travail visuel pour que cela ressemble vraiment à une émission 2.0." Près de 15 personnalités de la province de Luxembourg mais aussi des humoristes français ont accepté de participer. "On a des personnalités de tous les secteurs, des danseurs, des styliste, un député wallon, des sportifs ... du coup ca va etre varié en terme d'invités et on va aussi représenter tous les coins de la province" Blind Test dont les bénéfices seront reversés aux hopitaux de la province de Luxembourg "Chaque invité va faire deviner une chanson aux gens, et on va rappeler le numéro de compte tout au long de l'émission de la Fondation Roi Baudouin pour les hopitaux de manière générale. On renverra vers le site de Vivalia". On sait faire un don financier. Il y aussi des dons matériels on peut faire des maques, coudre des blouses . Ce sera expliqué l'antenne. Les maisons de repos sont aussi d ans ce circuit et un hopital polyclinique du côté de Vielsalm"